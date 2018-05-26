Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yastık altındaki paranızı TL'ye yatırın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da mitingde konuşuyor. "Faiz lobisi üzerimize yükleniyor" diyen Erdoğan vatandaşlara "Yastığın altında doları, avrosu olan kardeşlerim paranızı gidin TL'ye yatırın" çağrısı yaptı. Erdoğan, Rusya'dan alınan doğalgazda yüzde 10,25 indirim için mutabakata varıldığını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ankara'da aday tanıtım toplantısı konuşmamı şu şekilde tamamlamıştım. Biz millet olarak hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt'te, İznik'te, Söğüt'te, Ankara'da güzel bir başlangıç yaptık. 24 Haziran'a yeni yönetim sistemiyle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlıyoruz. Avrupa'da PKK terör örgütünün, YPG'nin, PYD'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. 'Ne kadar engellersek o kadar kar' diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti.

Erzurum Anadolu'daki güzel başlangıcımızın anahtarıdır, giriş kapısıdır. Bir ara bölücü teröristler Erzurum'a musallat olmaya çalıştılar ama tutunamadılar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475. Kuzey Irak'ta 414. Yurtiçinde 398. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Asla şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Ülkemizin huzuru, geleceği için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.