Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni eğitim öğretim yılında kredi ve burslar artacak

Memleketi Rize’den helikopter ile Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşikdüzü ilçesinde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinde yanındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na konuşmasında tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşünü ve bir Alman Dergisi'ne verdiği beyanatları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükümet ve devlet olarak ilaç Türkiye’de yok mu yurt dışından mı gelecek onun bedelini biz devlet olarak öderiz. Çünkü vatandaşım ilaç yok diye çile çekmesine biz göz yumamayız. Bunları bilin, onun için hakkınızı arayın. İlgililere, yetkililere arayacaksınız. Hatırlayın o günleri ilaçları alamıyorduk. Doktor 5 tane ilaç yazıyordu 2’si var, 3’ü yoktu. 'Ne olacak?' diye soruyorduk; 'git eczaneden al' diyorlardı. Birde kafa tutuyorlardı bize. Bunları yaşadık mı? Kuyruklarda az mı çile çektik.

Rahmetli Savaş Ay’ın programında izlediniz değil imi ? Orada Kılıçdaroğlu ne yapıyordu? SSK’nın Genel Müdürü ne yapıyordu? Hey gidi hey. Bunlarda sosyal adalet, demokrasi diye bir şey yok. Sosyal adalet bizde var. Şimdi sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış Alman Dergisi'ne beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye’de adalet yokmuş, özgürlük yokmuş. Ankara’dan çıktın İstanbul’a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı ? Sen o yolda yürürken o kadar vatandaşa zulüm ettin. Senin güvenliğini kim aldı. Bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi. Hala sözde adalet derken senin İzmir Büyükşehir Belediye'nde grevler var. Orada işçiler adalet arıyor. Sen orayı bir hallet de ondan sonra adaleti konuşalım. Adalet duygusal değildir, adalet hissi değildir., adalet yürek, adalet sorumluluk ister. FETÖ’cüyü, PKK'lıyı ve DAEŞ'i korumak için eğer sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Zaten yanında gezenler de belliydi. Hastayım diye yargı onları bıraktı. Hasta olan yürüyor nasıl oluyor bu iş. Bunları iyi tanıyalım” dedi.

"Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler"

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yapılan rüzgar ihalesine sözü getiren Erdoğan "Herkes bundan bir şey çıkmaz derken 8 uluslar arası şirket, 4 tanesi Almandı ve ihale dünyada bir rekor oldu. Rekor seviyede bu ihale ile bittiğinde elektrik ücretleri de ne olacak ? O da aşağıya doğru inecek. Daha iyiye gidiyoruz. İstanbul’da şehir hastaneleri için de bir ihale yaptık. Japonlar bu ihaleye geldiler, katıldılar. Çok ilginçtir 1,5 milyar dolar buraya kredi temini oldu. 2 bin 500 yataklı dev hastane İstanbul’da yapılacak. Hani gelmiyorlardı ? Bak nasıl geldi. Kardeşlerim ‘At binenin kılıç kuşananındır’ bunu böyle bilin. Türkiye’nin yurt dışında kredisi gayet iyi. Almanlar sallayıp duruyor onlar da yanlışlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü biz Almanlar’a birşey yapmadık. Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler. Niye Ekim ayında seçim var. O seçimlerden dolayı biri buraya çekiyor, diğeri o tarafa vuruyor. Nereye vurursanız vurun biz dümdüz gidiyoruz çünkü biz Türkiyeyiz" ifadelerini kullandı.

Ersen Küçük-Ozan Köse-Ahmet Bilge-Resul Yanbul