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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni operasyonu dünyaya ilan etti

Zeytin Dalı harekatında 3 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni operasyon olabileceğini de dünyaya ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni operasyonu dünyaya ilan etti

02 Nisan 2018 14:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 80 Okul ve 59 Okul Kapalı Spor Salonu açılış törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Afrin'de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca dün Afrin'de gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili konuşarak, "Akşam Afrin’deydik. En uç noktadaydık. Sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz askerlerimizle iç içe olduk. Onlarda hasbihalde bulunduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik öyle gittik. Güzel bir buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok. Yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz. Zaten sizin burada olduğunuzu bildiğim için bunları rahat konuşuyorum" dedi. 

 

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