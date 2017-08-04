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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleşecek olan Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camiine geldi

04 Ağustos 2017 13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi - Tıkla İzle

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleşecek olan Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar eşlik ediyor.

Yıldız Hamidiye Camii, cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılacak.
Öte yandan, camiye gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Çevrede ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. 

Ufuk Kıvık - Murat Ergin

Etiketler: recep tayyip erdoğan, Yıldız Hamidiye Camii


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