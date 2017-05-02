Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’daki temaslarının ardından özel uçak TUR ile saat 02.30’da Ankara’ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından karşılandı.

Erdoğan’ın uçağında eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

Caner Ünver

