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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TUR ile Ankara’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü!

02 Mayıs 2017 07:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’daki temaslarının ardından özel uçak TUR ile saat 02.30’da Ankara’ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından karşılandı.
Erdoğan’ın uçağında eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.  

Caner Ünver
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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