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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından yurda döndü.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un davetlisi olarak resmi temaslarda bulunman üzere beraberindeki heyetle birlikte dün sabah Moldova'nın başkenti Kişinev'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra aracına binerek havalimanından ayrıldı. 

Ferhat Yasak

 

 

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