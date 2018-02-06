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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'daki temaslarının ardından, saat 02.00'da Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüş yaptı

06 Şubat 2018 05:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" saat 02.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı karşılayan isimlerin arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer yer aldı. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. 

Etiketler: cumhurbaşkanı, döndü, erdoğan, italya

 

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