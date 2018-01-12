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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sözü verdiği restoranda yemek yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü katıldığı bir programda ziyaret sözü verdiği restorana giderek yemek yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sözü verdiği restoranda yemek yedi

12 Ocak 2018 22:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sözü verdiği restoranda yemek yedi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirdiği bir dizi programın ardından Pazar günü katıldığı programda sahibine ziyaret sözü verdiği restorana giderek yemek yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret sırasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat restoranda kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan sohbetin ardından restorandan ayrıldı.

İsmail Bulut
 

 

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