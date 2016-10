Azerbaycanlı ünlü heykeltraş Said Rüstem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede Rüstem, 15 Temmuz şehitlerinin anısı için hazırladığı anıt projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmek üzere Yalçın Topçu’ya iletti.

“15 Temmuz zihinlere kazınmalıdır”

Rüstem’in meydana getirdiği eserleri ve çalışmalarını takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kimileri, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkilere ‘dostluk’ diyor. Ben buna katılmıyorum. Biz Azerbaycan ile öz be öz kardeşiz. Bunun bir örneğini de, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Enerji Kongresi’nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kameralar karşısındaki konuşmalarında gördük. Said Rüstem kardeşimiz de ortaya koyduğu eserleri ile ve düşünce dünyasıyla Türk milletinin gönlünü kazanmıştır. Bizim için manevi ve tarihsel öneme sahip olan çok sayıda eseri emek ederek bize kazandırmıştır. 15 Temmuz gecesi demokrasiyi ve liderimizi hedef alan hainlere karşı, milletimiz büyük bir mücadele verdi. 15 Temmuz gecesi adeta 2. Çanakkale’dir. Milletimiz aynı ruhla ve aynı vatan bilinci ile mücadele etmiş, şehadete yürümüştür. 7 düvele karşı kazanılan Çanakkale Zaferi’nin 100. senesinde, 77 düvele karşı yine muzaffer geldik. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bu cesareti unutulmamalıdır. Bunu zihinlerde ölümsüz kılmak gerekir. Said Rüstem kardeşimiz de 15 Temmuz şehitlerimizin anısına bir eser meydana getirmek için çalışmalar yapmış. Bu eseri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a iletmemiz üzere bizlere verdi. Kendisine bu hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin her daim hatırlanması için, böylesine kara günlerin tekrar yaşanamaması için kültürel, sanatsal ve sosyolojik tüm çalışmaların yapılması taraftarıyız” şeklinde konuştu.

