Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, 1,1 milyar liraya mal olan 161 tesisin toplu açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı otobüsünden inişte Erdoğan'ı iki küçük folklorcu karşıladı. Girişte polis karşılama mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vali Küçük'ün makamına geçti. Erdoğan'a Bursa Valisi Çini Tabak hediye ederken Bursaspor Başkanı Ali Ay ise üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti.

Abdullah Çibir - Ahmet Faruk Çabuk

