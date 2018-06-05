Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan karikatürist serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle Yalova'da gözaltına alınıp ardından tutuklanarak Yalova cezaevine gönderilen karikatürist Nuri Kurtcebe avukatının yaptığı itiraz neticesi bugün denetimli serbestlik koşuluyla salıverildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaretten tutuklanan karikatürist serbest bırakıldı

05 Haziran 2018 19:11

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesince, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Kurtcebe, jandarma ekiplerince Yalova'da gözaltına alındı. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 69 yaşındaki Kurtcebe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kurtcebe'nin, 2015 yılında çizdiği karikatürlerle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. 

Denetimli serbestlik şartıyla salıverildi 

Ünlü karikatüristin avukatının itirazı sonrası Kurtcebe bugün denetimli serbestlik şartıyla salıverildi. Nuri Kurtcebe ikamet ettiği bölgeye en yakın polis merkezine her gün gidip imza atacak. Olaydan sonra açıklama yapan Kurtcebe'nin avukatı A. Erdem Akyüz, "Nuri Kurtcebe'yi denetimli serbestlik ile özgür bırakmayı sağladık. İki gün iki gece kalem, boya ve çizgilerinden yoksun kalan müvekkilim Nuri Kurtcebe çalışma, çizgi ve karikatürlerine devam edecek" dedi. 

Öte yandan Kurtcebe'nin uzun süredir Akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç