Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul’da en çok oy Bağcılar’dan

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde galip gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye İstanbul’da en büyük destek Bağcılar’dan geldi.

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun açıkladığı geçici seçim sonuçlarına göre 1359 sandıkta oy kullanan 506 bin 91 ilçe sakininin 225 bin 511 oyla en çok oy verdiği partinin AK Parti olduğu ortaya çıktı. AK Parti’yi sırasıyla 66 bin 247 oyla HDP, 64 bin 541 oyla CHP, 44 bin 383 oyla MHP, 26 bin 328 oyla İYİ Parti, 7 bin 65 oyla SP, 1085 oyla HÜDAPAR takip etti. AK Parti’nin kendisini takip eden HDP’ye 160 bin fark attığı görüldü.

“AK Parti’ye destek her geçen yıl artıyor”

Cumhurbaşkanı adaylarından ise ilçede en çok oyu 267 bin 253 oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı belirlendi. 174 bin fark attığı en yakın rakibi Muharrem İnce’nin 93 bin 275 oy aldığı, 3. sıradaki Selahattin Demirtaş’ın 52 bin 312 oy, Meral Akşener’in 17 bin 569 oy aldığı belirtildi. Nüfusun 757 bin 162 olduğu 2015 yılındaki seçimlerde İstanbul’da AK Parti’ye en çok oy Bağcılar’dan çıkmıştı. 509 bin 576 seçmenin 264 bin 801’i AK Parti’ye oy vermişti. Son sayım olan 2017’de 748 bin 483’e düşen ilçede şu anki oy oranı AK Parti’ye desteğin her geçen yıl arttığını gösteriyor.