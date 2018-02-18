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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisi için yazdığı şiir kitabını hediye etti

Eskişehirli Şair Caner Şahin, 2013 yılında yayınladığı “Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan” adlı şiir kitabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Eskişehir ziyareti sırasında takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğana kendisi için yazdığı şiir kitabını hediye etti

18 Şubat 2018 14:13

Daha önce bir röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek istediğini söyleyen Şair Caner Şahin, "Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan isimli kitabımı 2005 yıllarında yazmayı düşündüm. Zaten seçim zamanlarında milletvekillerini sorgulayarak, kendilerine dörtlükler yazıyordum. O yıllardan beri bu kitabı yazmaya başladım. Bunları topladım ve 80 adet şiir olarak kitapta topladım” diye konuştu.
Dün gerçekleşen AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatı bulan Şahin, kitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından çok mutlu olduğunu belirten Caner Şahin, “Kendisine yaklaşmak şiir yazmaktan daha güzeldi” dedi.
 

 

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