Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli

İngiltere’de bu yıl 7.si gerçekleştirilen ‘Tatlı Dil Forumu’nun kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Londra’da konaklayacağı otele geçti. Başkent Londra’da, İngiltere’nin farklı noktalarından Erdoğan’ı görmek için bir araya gelen onlarca vatandaş şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhurbaşkanını bekledi. Otel önünde sabah saatlerinden itibaren bekleyen coşkulu kalabalığın Erdoğan’ın otele yaklaştığının haberini almasıyla birlikte heyecanı doruğa yükseldi.

İngiliz polisinin geniş güvenlik önlemleri altında otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamlamak için kalabalığın olduğu noktaya yöneldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da yaşayan Türk vatandaşları ve dünyanın faklı ülkelerinden birçok kişinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan’ı karşılamaya gelenlerden biri de Cezayir vatandaşı Lahlu Mohammed’di. Mohammed, Erdoğan’ın elini sıkarak “Allah seni korusun” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca çocuklarla da fotoğraf çektirdi.