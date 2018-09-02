Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Manas Üniversitesinden fahri doktora

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kırgızistan’daki Manas Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Üniversitede konuklara hitap eden Erdoğan, "Manas Üniversitesi yönetimine şahsıma tevdi ettikleri fahri doktora için şükranlarımı sunuyorum. Fahri doktorayla birlikte bir hoca-öğrenci ilişkisini birlikte yürütebiliriz. Bizimkisi teori ile pratiğin birleşmesi diyebilirim. Çünkü hayatımız hep böyle geçti. Sadece teoride kalmadı. Böyle bir hayatı 40 yıldır yaşıyoruz. Allah böyle bir hizmette bizleri istihdam etsin inşallah. Amacımız burada devletine vatanına milletine ailesine kendisine faydalı birbirlerine içtenlikle bağlı nesiller yetiştirmektir” dedi.

Manas Üniversitesini son 8 yılda 3'üncü kez ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, “2011'deki ziyaretimde üniversitemizin gelişmesi için 4 hedef belirlemiştik. Bunlar Türkiye'den daha çok öğretim üyesi gelmesi, daha fazla Türk öğrencinin tercih etmesinin sağlanması, özellikle de bu külliyenin alt yapısının geliştirilmesi ve teknopark kurulması olarak ifade etmiştim. Hayalimiz, bu mümtaz eğitim öğretim kurumumuzu dünyada örneklerini gördüğümüz asırlar boyunca ayakta kalan ve başlı başına birer marka haline gelen üniversiteler seviyesine çıkarmaktır. 10 Nisan 2013'teki 2'üncü ziyaretimizde bu gelişmeleri bizzat müşahede ettim ve tamamlanan yatırımların açılışını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Bugün 23 yaşında olan üniversitenin aradan geçen bu sürede katettiği akademik fiziki teknik ve teknolojik gelişmenin takdire şayan olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu gelişmelere kaynak olması için Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak üniversitemize 23 yılda 356 milyon dolar ödenek tahsis ettik. Türkiye'nin seçkin akademisyenleri burada görevlendirdik. Kurulduğundan bu yana Türkiye’den 374 akademik personel büyük bir motivasyonla üniversitemizde çalıştı. Manas Üniversitemiz bugün ulaştığı seviye itibariyle FETÖ ihanet şebekesinin devletin uluslararası düzeydeki eğitimde başarılı olamayacağı şeklindeki iddiasını çürütmüştür” şeklinde konuştu.

Üniversitenin eğitim, öğretim, bilimsel gelişme hedeflerine ulaşma yolunda mesafe katetmeye başladığının altını çizen Erdoğan, “İnşallah bir dahaki gelişimde çok daha ileri düzeyde bir üniversite bulacağıma inanıyorum. Orta Asya tarihin her döneminde Türklerin kadim ata yurdu olmuştur. Bugün İmam Serahsi Camii’nin açılışını yaptık. Gerçekten muhteşem bir eser ve bu coğrafyaya, bu topraklara bir mühür, bir damga oldu. Bu coğrafyada neşet eden ecdadımız bin yıllar boyunca sürekli batıya, doğuya, kuzeye ve güneye yönelmiş, kendisine yeni ve mümbit hayat alanları kurmaya çalışmıştır” dedi.

"Bu ilişki birilerini rahatsız etti"

Anadolu’nun 947. yıl dönümü kutlanan Malazgirt Zaferi ile ataları tarafından ebedi vatan olarak tescil edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Aradan geçen bin yıla rağmen Anadolu'nun Orta Asya ile olan bağı, bu coğrafya ile olan sevgisi, muhabbeti, hasreti hep sürdü. Soğuk Savaş dönemi bu yakın ilişkinin bir süre zayıflamasına yol açtı. 1991 yılından itibaren 70 yıllık parantezin kapanmasını takiben bölgeyle yeniden ilişki özellikle birilerini rahatsız etti. Türk dış politikasının en önemli önceliklerinden biri oldu bu ilişkileri kurmak. Türkiye, Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlığını ilk tanıyan ve burada ilk büyükelçilik açılan ülke olmuştur. Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarından bu yana geçen çeyrek asra aşkın sürede siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel alanlarda önemli ilerlemeler sağladı. Bu vesileyle Kırgızistan’ın 31 Ağustos’ta 27. yıl dönümünü geride bırakan bağımsızlığını bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

“Dayanışma halinde Kırgızistan'ı ayağa kaldıracağız.”

Kırgızistan’ı ilk ziyaretini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sene 1991 o civarlar, buraların alışveriş yerlerinde satın alacak bir şey bulamazdınız. Artık bunlar bizim için tarih oldu, geride kaldı. Şimdi bir diriliş var. Bugün bizim için yeterli değil ama daha iyi olacak. Dayanışma halinde Kırgızistan'ı ayağa kaldıracağız. Türkiye olarak ilk günkü heyecan ve kararlılıkla biz Kırgızistan'ın yanındayız. Son çeyrek asır Türkiye için olduğu gibi Türk cumhuriyetleri için de kolay geçmedi” diye konuştu.

“İlişkilerimizi FETÖ gölgesinden kurtararak daha da geliştirmeye kararlıyız”

Türkiye olarak özellikle dost ve kardeş ülkelerle siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari ve kültürel alanda ilişkilerin güçlendirilmesi için gayret gösterildiğinin altını çizen Erdoğan, “Biz ilişkilerimizi özellikle ilişkilerimizi FETÖ gölgesinden kurtararak daha da geliştirmeye kararlıyız. Siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz'da bize darbe yapanlar, yarın Allah göstermesin size de yaparlar. Bunlar haindir, alçaktır. Kardeşlerimizi uyarıyoruz. Bunlar askeri de, polisi de, yargıyı da, üniversiteleri de ele geçirirler. Sonra bir gece ansızın umulmadık şeyler olur. Aman dikkat. Yüksek öğrenim konusunda zaten Kırgız kardeşlerimizle çok müstesna bire işbirliği yürütüyoruz. Türk Konseyi başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi de daha çok geliştirmek hususunda yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.