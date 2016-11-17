Senfoni topluluğu Erdoğan için “Bursa’nın Ufak tefek Taşları” ve “Üsküdar’a gider iken” şarkılarını çaldı.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Pakistan’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Pakistan Cumhurbaşkanlığı Serfoni Topluluğu bir sürpriz yaptı. Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile bir araya gelen Erdoğan için verilen yemekte Pakistan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Topluluğu “Bursa’nın Ufak tefek Taşları” ve “Üsküdar’a gider iken” şarkılarını çaldı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle ile birlikte şarkıları ayakta ilgiyle dinledi.

”PAKİSTAN TELEVİZYONLARINDA GÜNDEM ERDOĞAN"

Öte yandan Pakistan televizyonları ise gün boyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini ön plana taşıdı. Televizyon ekranlarında Erdoğan haberlerine yer verilirken iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinildi. Pakistan Devlet Televizyonu ise ekranın sağ üst köşesine Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını koydu.