Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılışın altından dram çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım'da gerçekleştirilen Manisa'daki toplu açılış töreninde yanına giderek içten sarılmasıyla gündeme gelen Göksu Ebrar Keleş, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Minik Göksu'nun Erdoğan'dan rahatsızlığı nedeniyle kullanamadığı sağ eli için yardım istediği öğrenildi. Doğuştan sağ kolunda kemik eksikliği ve sağ elinde ise kıkırdak eksikliği bulunan Göksu'nun tek isteği tedavi olarak hiç kullanamadığı sağ elini kullanmak. Günlük ihtiyaçlarını karşılarken zorlanan Göksu, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek cevabı bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidebildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Göksu Ebrar, “Onu televizyonlarda görmüştüm. Onu çok sevdim, mutlu oldum, sevindim. Ben anne karnındayken doğuştan elim yamuktu. Türkiye'de tedavi imkanım yok sadece Fransa'da iyi bir doktor varmış. Kolumda kemik eksikliği olduğu için doktor bana Fransa'da iyi bir doktor olduğunu söyledi. Ben oraya gitmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan onu istiyorum” dedi.

Minik Göksu ayrıca gelecekte cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

Kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden baba Muhsin Keleş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek sevindirici haberi beklediklerini belirterek, “Sonuçta sevindim. Ülkemizin Cumhurbaşkanı. Çocukların ona sevgisini biliyoruz. Herhalde bizi mutlu eder, sevindirir diye düşünüyorum. Kızımın da gelecekte bir başbakan bir cumhurbaşkanı olmasını istiyorum” diye konuştu.

Göksu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşma hikayesini anlatan anne Süreyya Keleş, “Cumhurbaşkanımız Manisa'ya kadar gelmiş, ben ulaşamazsam da en azından bir kenarda oturur onu seyredebilirim, dinleyebilirim gayesiyle gittim. Göksu hiç aklımda yoktu aslında. İçimde bir ses ‘Göksu’yu ulaştır. Niye gitmiyorsun? Kalabalığın içine gir’ dedi. Göksu gidelim Allah yardımcımız olur dedim ve gittim” dedi.

Bakanlığın sevk vermesi gerekiyor

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bankoğlu'nun daha önceki girişimleri sayesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesindeki doktorlara Göksu'nun gösterildiğini ancak daha iyi bir sonuç için Avrupa'ya gitmeleri gerektiğini söyleyen anne Süreyya Keleş, “Göksu bilinçli bir çocuk. Kendisi internetten araştırmalar yapıyor. Nerede tedavi olabilir diye bakıyor. Orada Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AK Parti İl Yönetiminden Ali Bankoğlu'na söylüyor. ‘Benim tedavim Türkiye'de var ama çok iç açıcı şeyler söylemiyorlar. Benim Avrupa'ya gitmem lazım’ diyor. Ali Bankoğlu da sağ olsun AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın yanına götürdü. Vekilimiz bizi kesinlikle kırmadı. Göksu'nun ricasını hemen gerçekleştirmek için gereken şeylere başvurdu. Üniversite hastanesinde Taşkın Özalp hocamız var. Göksu ilk doğduğu 20 günlük bebekken de biz ona götürmüştük. Yine aynı şeyleri bize söylediği için ben kabul etmedim. Benim tek bir evladım var. Böyle bir imkan varsa daha iyi sonuç almak istiyorum. Paris'te bir hastanenin adresini verdi bize. Ama o da Sağlık Bakanlığımız sevk vermiyormuş. Sevk vermesi gerekiyormuş. O yüzden kaldı öyle. İçimiz buruk bir şekilde kaldık açıkçası. Şimdi tek umudumuz Cumhurbaşkanımız” ifadelerini kullandı.

Göksu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra çok sayıda telefon aldıklarını söyleyen anne Keleş, “‘Cumhurbaşkanımız devrede. Kesinlikle sizi geri çevirmeyeceklerdir. Şartlar ne olursa olsun Göksu'nun tedavisi için sizi oraya gönderecekler’ diye yüzlerce telefon aldım. Sağlık Bakanlığımız söyle bir şey demiş: ‘Tedavisi Türkiye'de olabilir.’ Ama Türkiye'deki tedavi şartlarıyla Avrupa'daki tedavi şartları birebir aynı değil. Birçok araştırmalarda bulundum ben. Gönlüm Türkiye'den ama benim için neresi daha iyi sonuç verirse ben oraya götürmek istiyorum” diye konuştu.

“Göksu tek başına giyinemiyor”

Göksu'nun elindeki engel nedeniyle tek başına kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen anne Keleş, “Benim çocuğum şu an 9 yaşında tek başına giyinemiyor. Tek başına yiyip içemiyor. Saçını taramak istiyor. Sol eliyle taradığı zaman sağ elini atıyor bu sefer de sinirlenip, üzülüp ağlayabiliyor. ‘Niye ben saçımı tarayamıyorum’ diyor. Benim tek isteğim Cumhurbaşkanımız Göksu'nun ricasını kırmadı Allah razı olsun. İnşallah benim de bir anne olarak ricamı kırmasın. Göksu'nun dediği hastaneye bir gidelim görüşelim. Bir baksınlar. Tek isteğim o oldu. Sadece Göksu'nun tedavisi, bize yardımcı olsun. Tek ricam o” dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği oyuncak bebeği çok beğenen 9 yaşındaki minik Göksu, hediyeyi ömür boyu saklamak için kutusundan bile çıkartmadı.

Aykut Yeniçağ-Sadık Cangel-Önder Aydın



