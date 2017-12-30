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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sinop'ta yoğun ilgi

AK Parti 6. İl Kongresi'ne katılmak için Sinop'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Sinopta yoğun ilgi

30 Aralık 2017 20:05

Kongreden önce Uğur Mumcu Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Meydanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Meydan programının ardından Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Sinop İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve istihdama yönelik açıklamalarda bulundu.

Kongredeki açıklamalarının ardından salondan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava yolu ile Ankara'ya hareket etti.

 

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