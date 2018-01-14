Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tokat'ta yoğun ilgi

Kente havayoluyla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nun önünde düzenlenecek olan miting alanına Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile giderken zaman zaman aracı durdurarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın kendisine yaptığı çay ikramını da geri çevirmedi. Kendisine çay ikram eden vatandaşla bir süre otobüs içerisinde sohbet eden Erdoğan, önce miting alanına gelerek kendisini bekleyen Tokatlılara hitap etti, ardından da genel kurula katılarak ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. Program sonrasında vatandaşların yoğun ilgiyle uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Birçok vatandaşın da selfie çektirmek için yarıştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ta düzenlenecek olan il kongresine gitmek için helikoptere binerek kentten ayrıldı.

Dursun Ekrem Er- Hasan Ay- Yaşar Erkan İçen