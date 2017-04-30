Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü’ tebrik ediyorum. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz. Toplumun her kesiminin görüşlerini demokratik platformlarda dile getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm toplumun desteğiyle, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmesini önemli görüyoruz. Bu yaklaşımın, sorunların çözümünü kolaylaştıracağı ve demokrasimizin gelişmesine önemli katkı sağlayacağı açıktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün barış ve kardeşliğin egemen olduğu, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanması temennisiyle, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Derya Yetim