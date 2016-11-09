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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in vefatının 78. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal’i sahiplendiğini iddia eden bazı kesimlerin, onu kendi marjinal ideolojilerine, günlük siyasetin kısır tartışmalarına alet ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 10 Kasım mesajı

09 Kasım 2016 12:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 78. sene-i devriyesinde rahmetle yad ettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
“1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı İstiklal Harbimizi, 1923’te Ankara’da Cumhuriyeti kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. Uzun yıllar Gazi’yi sahiplendiğini iddia eden bazı kesimler, maalesef, onu kendi marjinal ideolojilerine, günlük siyasetin kısır tartışmalarına alet etmişlerdir. Oysa Gazi’nin hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyete ve ülkemizin bin yıllık medeniyet birikimine, Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirir. Nitekim Türkiye, son 14 yılda her alanda hayata geçirdiği kapsamlı reformlarla, devleti milletle kucaklaştıran politikalarıyla, bunu en iyi biçimde ispatlamıştır. Kahraman milletimiz de, 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilediği asil direnişle, ülkemizin bu kazanımlarını canı pahasına muhafaza edeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Türkiye’nin istikrar ve güven içinde büyümesi, demokrasimizin standartlarının yükselmesi ve Gazi Mustafa Kemal’in ‘en büyük eserim’ dediği cumhuriyetimizin güçlenmesi için yılmadan, yorulmadan
çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." 

Derya Yetim

Etiketler: 10 kasım, cumhurbaşkanı erdoğan


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