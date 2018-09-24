Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında özetle şunlara yer verdi;

“Bizim bir fiziki bir de gönül coğrafyamız var”

"Buradaki insanlarımız Türkiye'nin savunduğu ilkeleri burada savundular. Ermeni yalanlarına karşı takdire şayan hizmet harcadılar. Tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda Türk vatandaşı olmasa bile Türkiye'nin hukukunu savunan kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye'nin çoğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere 6 milyona aşkın vatandaşı bulunuyor, Siyasetten sanata spordan kültüre kadar ciddi varlık gösteriyor. Açtıkları işyerleri ile bulundukları ülkelere katkı sağlıyorlar, aynı zamanda Türkiye'nin tanıtılmasına katkı sağlıyorlar. Aziz Sancar gibi insanlığın tekamülüne sağlayan hocalarımız akademisyenlerimiz var. İhanet çukuruna düşmedikleri sürece gururu duyuyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun diasporamıza sahip çıkıyor ve önemini biliyoruz.

Siz yaşadığınız ülkelerde ne kadar güçlü olursanız Türkiye'de o kadar güçlü olur. Sizin sayenizde Türkiye'de mazlumlara o kadar sahip çıkar. Türkiye'nin bir fiziki coğrafyaları birde gönül coğrafyası var. Ülkemizin gönül sınırları fiziki sınırlarının çok çok ötesindedir. Coğrafi bağımız olmasa da Arakanlı Somalili kardeşlerimizin dertleri ile yakından ilgileniyoruz. Şu anda Somali'de bizim büyükelçiliğimiz gibi bir ülkenin büyükelçiliği var mı? Benim diyen ülkeler bile Konteynırlarda büyükelçilik açmış Somali'yi idare etmeye kalkıyorlar. Sizlerle iftihar ediyoruz ve başarılarınızla da guru duyuyoruz. Dünyada mazlumların ve sesiz yığınların sesi olmaya çalışıyoruz. Amerika'daki Müslümanlarda gönül coğrafyamızın içindedir"

“Suriye halkını özgürlük hareketinde yalnız bırakmadık”

"Burada birçok ülkenin liderlerinin yanı sıra birçok ikili görüşmeler yapacağız. Amerika Müslümanlarının ülkemiz yönelik muhabbetlerinin arttığını görüşüyoruz. Ülkemiz Suriye krizi ve Filistin meselesi başta olmak üzere ümmetin yüreğini sağlayan konularda samimi çalışma içerisindeyiz. 3,5 milyona aşkın Suriyeli mazluma sahip çıktı.. Kapımıza gelen hiçbir kardeşimizi eli kanlı zalimlere teslim etmedik. Dünya 5'den büyük değildir. Çünkü 194 ülkenin içinde olduğu BM'de dünya 5 ülkenin dudaklarına mahkûm edilemez. Daimi üye geçici üye geçici üye diye bir şey olamaz. Dünya'da her kıtadan her inançtan insanlar daimi üyeler içinde olmalı. 2. Dünyaya savaşı sonrasındaki dünya yok. Yenidünya var. Aksi takdirde adaleti tesis etmek mümkün değildir. Suriye sorunu 8 sene sürüyor çözebildiler mi? İsrail verilen kararlara uyuyor mu? Onun için adalet. Suriye halkını hak ve özgürlük hareketinde yalnız bıraktılar. Biz yalnız bırakmadık. 4 bin kilometre karelik alanda huzuru sağladık. Son İdlip krizinde olduğu gibi tek bir insanın burnunun kanaması için çaba sarf ettik ve meyvesini almaya başladık. Afrin'de Elbab'da Cerablus'ta çocuklar artık okula gidiyorlar. İnşallah Fıratın doğusunu da kapsayacak şekilde güvenliği sağlayacağız, bu Suriye'nin canına kast eden çetelere çökene kadar sürecektir"

“İslam ülkelerindeki sorun Müslümanların vahdet eksikliğinden kaynaklanmaktadır”

"İlk kıblemiz Kudüs'ü devlet terörüne kurban etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. İsrail'in tacizlerine karşı mücadelemizi en üst düzeyde vereceğiz. Huzurlarınızda İslam İşbirliği Teşkilatının başkanı olarak konuşuyorum. Aldığımız kararları uygulamak için tüm çabamızı harcayacağız. Filistin meselesinin onca yıldır çözüme kavuşturulmamasının sebebi nedir. İsrail'in saldırılarından çok Müslümanların vahdet eksikliğinden kaynaklanmaktadır.. 1948'de Filistin ne idi şimdi 2018'de nedir. Bir avuç Filistin toprağı kaldı. Arakan'da Müslümanların katledilmesi İslam dünyasının birlik sağlayamamasından kaynaklanıyor. BM gibi kuruluşların acziyetini kabul ediyoruz. Küresel barıştan ziyade belli güçlerin görüşlerinin korunması için caba sarf ettiklerini biliyoruz. Başkalarını suçlamak yerine önce kendi hatalarımızı önlemeye çalışmalıyız. Allah'ın müminler kardeştir emrine uyarsak sonuç alabiliriz. Renkler ve dil ne olursa olsun birliğimiz çok önemli. Beraberlik ve vahdeti temin etmemiz gerekir. Birlikteliğimiz Allah için sevmek ve tahammül etmekten geçiyor.

Candemir Sarı - Hasan Çelik