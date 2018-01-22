Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'süre' yanıtı: Operasyon hedefine ulaştığında bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bir istiklal ve istikbal davamız vardır. Hudutlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse ekonomimiz de o kadar önemlidir. Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Bir yandan bölücü terör örgütü diğer yandan FETÖ ve irili ve ufaklı pek çok terör oluşumuyla mücadele ediyoruz.

Milli birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden terör koridoruna Fırat kalkanı ile ilk darbeyi vurduk. Bazı yazar çizerler bu operasyonları Kürtlere karşı operasyon diye gösterip hedeften saptırıyorlar. Bizim Kürt vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Olay Kürt koridoru meselesi değil, olay terör koridorunu yok etme meselesidir.

Böyle bir anlayışı böyle bir yazıyı yazan bu ülkede az çok mürekkep yalamış hele hele askerin içinde görev almış birileri olursa bu bizi ciddi manada üzer. Kürt koridoru, terör koridoru nedir bunu ben anlatacak değilim kendisi anlamalı. Suriye'nin kuzeyinde bize karşı yönelmiş tacizlee var. Yine Hatay'da oradaki enerji santralinin olduğu yere atılan havanla bir şehidimiz var. Bu mücadelede şehit ve gazilerimiz olacak, bu karşılıksız kalmayacak. Bedelini ağır ödüyorlar, ödeyecekler.

"AFRİN'DEN GERİ ADIM ATMAK YOK"

Afrin'den geri adım atmak yok, bunu Ruslar ile konuştuk. Mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleri ve ABD ile de konuştuk. ABD'yi bir şeye ikna edemedik. Biz kendilerine DEAŞ ile mücadeleyi neden bir terör örgütüyle yapıyorsunuz dedik. Gelin bunu stratejik ortağınız Türkiye ile yapın dedik. Dediler ki bizim generallerimiz bize Türkiye'nin bu işe tahsis ettiği ordu yeterli değil dediler. Sizin generalleriniz size yanlış söylüyor dedik, Trump'a da söyledim ama dinlemediler.

"MEHMETÇİK GÖREVİNE DEVAM EDİYOR"

Bugün Suriye'nin kuzeyinde 20 ABD üssü var. Bunları bütün halkım bilmeli. Şu anda 2 bine yakın kargo uçağıyla bölgeye silah taşınmıştır. Bunların hepsini biz biliyoruz. Bize bu noktada hiç olmazsa dürüst davranın. Şu ana kadar bu dürüstlüğü göremedik. Biz de Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde devam ediyoruz. Afrin'de Mehmetçiğimiz görevine devam ediyor.