Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes’in vefat yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin gelişmesinde, ilerlemesinde ve demokratikleşmesinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı Adnan Menderes, siyasi hayatımızda ve milletimizin gönlünde silinmez izler bırakmıştır. Türkiye’nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Başbakan Menderes, ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilecektir. Aramızdan ayrılışının 55. yıldönümünde Adnan Menderes’e Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarını ve milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Derya Yetim