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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Adnan Menderes mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Başbakan Menderes’in ülkeye ve millete hizmetleriyle her zaman hayırla yad edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Adnan Menderes mesajı

17 Eylül 2016 14:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes’in vefat yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin gelişmesinde, ilerlemesinde ve demokratikleşmesinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı Adnan Menderes, siyasi hayatımızda ve milletimizin gönlünde silinmez izler bırakmıştır. Türkiye’nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Başbakan Menderes, ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilecektir. Aramızdan ayrılışının 55. yıldönümünde Adnan Menderes’e Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarını ve milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.” 

Derya Yetim

Etiketler: Adnan Menderes, cumhurbaşkanı erdoğan


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