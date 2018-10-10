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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'ya 'milli para' ile ticaret çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'ya 'milli para' ile ticaret çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'ya 'milli para' ile ticaret çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli parayla ortak iş yapalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika’ya ’milli para’ ile ticaret çağrısı - Tıkla İzle

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı dünyasının Afrika'ya bakış açısının sömürüden ibaret olduğunu söyledi. Erdoğan, Batı'nın hiç bir zaman “Biz kazanıyoruz Afrika da kazansın” demediğini, sadece sömürüyü hedeflediğini anlattı. ‘Kazan kazan' formülüyle işbirliği yapmayı ve milli paralarla ticaret hacmini artırmayı öneren Erdoğan, "Tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli parayla ortak iş yapalım” diye konuştu. 

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