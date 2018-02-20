Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Şii milis güçlerinin Afrin’e girme teşebbüsüne ilişkin sorulan soruya, “Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bunun bedelini çok ağır öderler” ifadeleriyle cevap verdi.

“Makedonya’nın FETÖ ile mücadelede atacağı somut adımları görmek istiyoruz”

Konuk cumhurbaşkanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke ilişkilerini değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıymetli mevkidaşımla ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldığımız, iş birliği imkanlarını değerlendirdiğimiz ikili görüşme ardından heyetler arası görüşmeyi değerlendirdik. Hali hazırdaki ikili ticaret hacmimizin ortak çabalarımızla çok daha yukarılara taşınabileceğine inanıyorum. Biz Makedonya’daki yatırımlarımızı artırmak arzusundayız” diye konuştu.

Makedonya’nın terörle mücadele konusunda işbirliğini artırmada kararlığı olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, “Özellikle FETÖ her iki ülke için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazımak noktasında kararlıyız. Makedonya’da FETÖ terör örgütünün yapılanmasını gerçekleştirdiği ülkelerden birisidir. Bu kapsamda Makedonya’nın FETÖ ile mücadelede atacağı somut adımları görmek istiyoruz. Bugün değerli dostum bu konuda atılabilecek adımları çok açık ve net bizimle paylaştı. FETÖ terör örgütünü dostlarımızın da desteği ile Balkanlar’dan söküp atacağız” şeklinde konutu.

Türkiye’nin Makedonya Cumhuriyetini bağımsızlığını ilan ettiği günden itibaren kararlı bir şekilde desteklediğini belirten Erdoğan, “Makedonya’yı anayasal ismi ve milli kimliği ile ilk tanıyan, Makedonya’ya büyükelçi atayan ilk ülke olarak net bir şekilde biz ortaya koyduk. Makedonya’nın Yunanistan ile yaşadığı isim sorununa ilişkin olarak tarafların karşılıklı iradelere ile bu sorunu aşacaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz kararımızı verdikten sonra artık ölürüz oradan bir daha dönmeyiz”

Makedon gazetecinin “Yunanistan ile olan isim sorununda çok ilkeli bir tutuma sahipsiniz, gelecekte de bu tutumunuz devam edecek mi?” sorusuna cevap veren Erdoğan, “Burada hiçbir tereddüt söz konusu değil. Zaten anayasal ismini ilk tanıyan ülke olduk. Bugün neredeysek bundan sonra da aynı yerde olacağız. Türkiye diplomaside hiçbir zaman ikircikli tavır takınmamıştır. Biz kararımızı verdikten sonra artık ölürüz oradan bir daha dönmeyiz” diye cevap verdi.

“Bunun bedelini çok ağır öderler”

Afrin’de rejim milislerine yönelik müdahale olduğu iddialarına cevap veren Erdoğan, “Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikapları ile Afrin’e doğru bir hareketleri tespit edilmiş, top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosyada şimdilik kapanmış vaziyette. Dün gerek sayın Putin ile gerek sayın Ruhani ile görüşmede bu konularda da mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen kendilerine göre aldıkları kararla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bunun bedelini çok ağır öderler” dedi.

“Her türlü terörizmin karşısındayız”

İki ülke arasındaki işbirliklerinden bahseden Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye’nin Makedonya ordusuna maddi ve lojistik desteğine teşekkür etti. Yunanistan ile yaşadıkları isim sorununa ilişkin konuşan İvanov, “Bizim anayasal ismimize ilişkin Yunanistan’ın Makedonya ile olan sorunun çözümünde Türkiye’nin ilkesel tutumundan ötürü şükranlarımı sunarım. 21. yüzyılda BM ilkeleri ile egemenlik hakları garanti altına alınan bir ülkenin özgür iradesinin başka bir ülke tarafından engellenmesi kabul edilebilir değildir.

Makedonya’nın kimlik, dil ve anayasası gibi konulara dokunmak, böyle hassas konulara etki etmek çözümün bulunması sürecini güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda Makedonya’nın yanında olması bizi mutlu etmektedir” dedi.

Uluslararası terörizmin önlenmesi konusunda iki ülkenin birbirine yardımcı olma konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen İvanov, “FETÖ ve diğer terör örgütleri tarafından nasıl zarar gördüğünüzün farkındayız. Biz vakit kaybetmeden Türkiye’ye destek verdiğimizi söyledik. Her türlü terörizmin karşısındayız” diye konuştu.

Derya Yetim

