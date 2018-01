Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afrin bildirisine imza atanlara sert tepki

AK Parti Çorum İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde Afrin bildirisine imza atan sanatçı, akademisyenler vardı.

Kendilerini gazeteci, düşünür, sanatçı, siyasetçi sananların terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyondan neden rahatsız olduklarını bilmediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz terörü bitirdikçe, terör örgütü tarihin en büyük zayiatını verdikçe birileri rahatsız oluyor. Hem ülke içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok rahatsız ediyor. İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması doğaldır. Neymiş bunlar savaş karşıtıymış. Bölgede çakışma istemiyormuş. Neymiş Türkiye’nin sınırlarını korumasının yolu YPG ile sulh içinde yaşanmasından geçiyormuş. Yememiş, içmemişler bunun gibi bir sürü hezeyanın altına imza atmışlar. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Adama sormazlar mı şimdiye kadar aklınız neredeydi. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken, siz neredeydiniz. Kan dökülmesine karşıydınız da bölücü örgüt Suriye'de on binlerce insanı vahşice katlederken niye gıkınız çıkmadı. Polislerimiz, askerlerimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı. Onların kanı yerde kalmayacak bunu böyle bilesiniz” dedi.

Afrin bildirisine imza atanların yaptıklarını riyakarlık, sahtekarlık, fikir soytarılığı olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. 'Eşim canlı veya şehit. Beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler.' Eşi bunu söylüyor. Dedim ki, biz her türlü adımları atıyoruz. Elimizde terör örgütünden çok kişi var. Biz ne yapacak ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyorsunuz. Bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz. Profesör olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir kez olsun bölücü örgütün evinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir açıklama yapmadınız? Hem bunları yapmayacaksınız hem de utanmadan arlanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz. Barış konusunda bizimle yarış edebilecek göremiyoruz. Utanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz. Bunların yaptığı riyakarlık, sahtekarlık, fikir soytarılığıdır. Bunun adı teröristlere canlı kalkan olmaktır. Sözüm ona barışseverlik adı altında teröristlere yardakçılık yapanlar ancak böyle sıfatlandırırlar. Bunların asıl derdi güvenlik güçlerimizin sınırlarımızın ötesinde tepesine bindiği teröristlere sınırlarımız içerisinde kol kanat germek, destek vermektir. Ancak ne kadar yırtınırlarsa yırtınsınlar beyhude. Nasıl Cerablus, El Bab'taki teröristler yok olmaktan kurtulamadıysa, Afrin ve ve Münbiç’teki teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak. Ülkemizin güney sınırında tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadele sürecek. Hiçbir tehdit baskı bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı.

''Yurt dışına kaçanlar da kurtulduklarını sanmasınlar''

“Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı da merhametli bir devlettir. Bu böyle bilinmeli" diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi, milletimizin öz evlatlarını katleden, yaralayan FETÖ'cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde sonuna kadar soracağız. Yurt dışına kaçanlar da kurtulduklarını sanmasınlar. Onlar için de adalet eninde sonunda muhakkak tecelli edecektir” dedi.

Şehitlerin kanlarını döken hainlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada zebil olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sabah itibarıyla komutanımızla görüştüm. Şu an itibarıyla bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. İnşallah Burseya tepesi de düşmek üzere. Orası da alındığı andan itibaren inşallah çok daha emin bir şekilde yola devam, durmak yok. Bak, Azez'de şu anda adeta huzur var. Güneyden aynı şekilde kuzeye taarruzlar devam ediyor. Bu karda kışta, Mehmedimiz, Özgür Suriye Ordusuyla beraber yola devam ediyor. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditleri tamamen ortadan kalkana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Şehitler diyarı Çorum'dan vatanımız, bağımsızlığımız ve istikbalimiz için canlarını hiçe sayan tüm kahramanlarımıza bir kez daha Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum, şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine de sabırlar diliyorum. Gazilerimizden acil şifalar diliyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Serkan Şansever - İsmail Kabakdere