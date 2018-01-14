Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu’nda katıldığı Tokat AK Parti 6. Olağan Kongresinde partililere hitaben konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi, Afrin operasyonunun işaretini verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. “Sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir” diyen Cumhurbaşkanı, ABD’yi uyarmayı da ihmal etmedi. Erdoğan, "Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelenin Türkiye’nin en zor ve çetin mücadelelerinden birisi olduğunu belirterek, “Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında terör örgütleri arasında ayrım yapmadan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 15 Temmuz gecesi 251 vatan evladını şehit eden, 2 bin 193 insanımızı yaralayan FETÖ’cü hainlere döktükleri yanın hesabını soruyoruz sormaya devam edeceğiz. FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyetinin verdiği en zor en çetin ve en hayati mücadelelerden biridir. Bu istikbalimizi garantiye almanın, milli bekamızı takip etmenin en kritik aşamasıdır. Bu bilinç ile meseleye yaklaşıyor, hukuki ve adli süreci yakından talip ediyoruz. Bir taraftan örgütün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına gerekli cevabı verirken, tedbirlerimizi alırken, diğer taraftan da kılı kırk yarıp adaletin tecellisi için çaba harcıyoruz. Bu süreçte şahit olduklarımız dünyanın beklide gelmiş geçmiş en büyük şeytanı organizasyonunu yapıldığı bir durum ile karşı karşıyayız . Himmet ve hizmet bahanesi ile milletimizin 40 yıldır kanını emen bu kanlı örgütün gerçek yüzü karanlık ve kanlı geçmişi oraya çıkmıştır. Artık saklanacakları ve gizlenecekleri bir yer kalmadı. PKK’dan bazı dersler aldılar. Onların dağlarda inleri vardı. Şimdi bakalım bunların inleri neresi olacak. Bir tuvaletin ardından nereye girdiklerini gördük. Nereye girerseniz girin oralarda da sizi bulacağız, çıkartacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya'daki şarlatan kişisel hırsı için Müslümanlığı tahrif ederek, yalanı, iftirayı ve takiyeyi adeta kutsallaştırarak kendine yeni bir inanç yeni bir din oluşturmuştur. Kimi 1 dolara kimi 50 bin dolara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah, yapmayacakları ihanet yoktur" dedi.

"En ufak taciz işaret fişeğidir"

Sınırlarda atılacak en ufak tacizin Türkiye için atılacak adımların işaret fişeğini oluşturacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Kimi ülkeler resmi olarak terörist olarak kabul ettikleri yapıları, çeşitli hokkabazlıklarla meşrulaştırmaya çalışabilir. Ancak bizim için terörist her yerde teröristtir. Katil her yerde katildir. Türkiye geldiği nokta itibariyle bu şer şebekelerinin topunu birden mezara gömebilecek, güç, kudret ve imkana sahiptir” dedi.

"Bıçak kemiğe dayandı"

Erdoğan sınır ötesindeki gelişmeler karşısında oyalama taktikleri ile geçirilecek bir tek anın bile kalmadığına vurgu yaparak, “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Devletimizin oyalama taktikleri ile geçirebilecek tek bir anı bile yoktur. Ülke olarak milli güvenliğimizi tehdit eden, vatandaşlarımızın canına kasteden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz. Nasıl sınırlarımız içerisinde bölücü terör örgütüne göz açtırtmıyorsak, sınırımızın ötesinde de bunların hakkından gelmeye hazırız. Önümüzde ki günlerde inşallah Fırat Kalkanı operasyonu ile ilk adımını attığımız Güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerimizden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna göre davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk ve stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek, ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır” dedi.

"İdlib’de zafere ulaşılacak"

ABD ile birlikte hareket edilebileceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Biz her şeye rağmen bölgede ABD ile ortak çıkarlarımız olduğuna inanıyor, birlikte hareket edebileceğimizi ümit ediyoruz. Zira dönem Türkiye’ye destek olma, stratejik ortaklığın hakkını verme dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye’nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz. Biz dostlarımızdan ülkemiz için, böyle beka sorunu olan böyle kritik bir meselede kendilerine yakışır bir tavır içerisinde olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum. Nasıl Fırat kalkanı harekatını başarı ile neticelendirmişsek İdlib operasyonunu da sonraki adımlarını da inşallah zafere taşıyacağımıza inanıyorum.”