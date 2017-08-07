Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ak Parti Teşkilatları'na mesaj!

Ovit Tüneli inşaatında yaptığı incelemelerin ardından il merkezine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı. Rize ziyaretinde ilk olarak dün Güneysu ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları’nı ziyaret ettiğini ardından da Rize-Artvin Havalimanı inşaatını yerinde incelediğini anlatan Erdoğan, “Gittik, orada bilgimizi aldık. Çalışmaların hızla özellikle taş ocağından taşların getirilmesi çünkü bu havalimanın farklı bir özelliği olacak. Ülkemizin Ordu- Giresun’dan sonra deniz üzerine inşa edilen 2. havalimanı olacak. İnşası için 100 milyon metre küp dolgu yapılacak. Bu havalimanımız inşaat tekniği bakımından kendi alanında Avrupa’nın ilk sırasında yer alacak. Bugün de Sarp Sınır Kapısı’na gittik. Oradan Ovit Tüneli’ne geçtik. Ovit Tüneli e kısa zaman içerisinde inşallah açılışını hep birlik yaşayacağız. Tüm yatırımları çok yakından takip ediyoruz. Zaten bunları yakından takip etmediğimiz zaman temeli atarsın öyle kalır. Yıllarca öyle oldu. Temelleri attılar, betonu döktükleri yerde o iş kaldı. Veya projede kaldı. Ama biz 15 sene önce geldiğimizde ‘Bizim attığımız temeller yerinde kalmayacak, yükselecek ve ben temel atmaya değil açılışlara geleceğim’ dedim. Bugüne kadar yüzlerce eserin hep açılışlarında olduk. Bazı önemli eserler vardı onların temel atmasına da gittim teşvik olsun diye. Karadeniz’in eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye kadar her alandaki yatırımlarımızda sadece Türkiye’de değil adeta tüm dünyada yeniden keşfedilen bir yer haline geldiğini görüyoruz. Bunlar yeterli değil. Çünkü Karadeniz’i çok daha farklı kılacağız. Meyveler yavaş yavaş toplanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“TURİZMDE DE AYNI HATAYA DÜŞÜLMEYECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ”

“En önemli eksiklik olan havayolu ulaşımı sorununu da inşallah fazla değil kısa bir zamanda bitireceğiz” diyen Erdoğan “Tüm bu gelişmelerin en somut gelişmelerini turizm sektöründe görüyoruz. Karadeniz’imizin yaylaları, köyleri, kıyıları Arap kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerle adeta dolup taşıyor. İnşaat ve turizmin en önemli özelliği pek çok sektöründe sürükleyici, lokomotifi olmalarıdır. Ancak bu güzel gelişmeler yaşanırken, bölgemizin tabii ve beşeri güzelliklerini mutlaka korumalıyız. Yapılaşma konusunda bu sancı uzun süredir ziyadesiyle zaten yaşıyoruz. Turizmde de aynı hataya düşülmeyeceğini ümit ediyoruz. Şu yapılaşmayı yaparken biz ana baba ocağımıza evimizi yaparken yerel mimari ile ev yapalım dedik. Bununla kalmadık. Devlete ait yaptığımız inşaatları yerel mimari ile yapalım dedik. Benim vatandaşım da yerel mimari ile yapsın istedik. İşte şimdi 480 adet lojmanı aynı anlayışla yerel mimari ile yapıyoruz ki o lojmanları görenler Rize’nin mimarisi bambaşkaymış diyecekler. Bunu anlatmamız lazım. Lafla olmaz. Eseri göstereceksin. Biz bunu gösteriyoruz. İnanıyorum ki bunlar görüldükçe benim vatandaşımda benim niye böyle bir evim olmasın diyecektir ve buna göre yapacaktır. Öyle 4 tane kazık üzerinde dik binayı sonra sel alsın getirsin onu. Olmaz. Ondan sonra da devlet suçlu. Devlet niye suçlu olsun sen suçlusun. İşi sağlam yapacaksın” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Ayder ve Uzungöl’deki çarpık yapılaşmaya da dikkat çekerek “Şuan ki Ayder bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka. Biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Buranın üzerinde inşallah devlet olarak özellikle duracağız. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz. Bugün aynı şekilde İçişleri Bakanımız ile Uzungöl’ü konuştuk. Aynı değişim ve dönüşümüne Uzungöl’de de yapmamız lazım. Bunlar çekim alanı. Bunu yaptığımız anda buraya gelip gidenlerin sayısı çok fazla olur. Rize’de doğru dürüst bir otelimiz yok. Buralara gelenler nasıl kalacağım onu düşünüyor. Bazı arkadaşlarımızı teşvik ediyoruz. Onlar otel olayına girmeleri halinde Rize biraz rahatlayacak. Milletvekillerimiz sıkıştıracak, biz sıkıştıracağız. Bu adım atılırsa o zaman çok daha turist çekecek. Anlık kazançlar uğruna güzelliklerimizi tahribine asla müsaade etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Teşkilatları’nda kapsamlı bir değişim yapmak durumunda olduklarını belirterek “Genel Başkan olarak bu konuda kararlıyım. Milletimiz bizden beklentilerini karşılayabilecek donanımı sağlayacak arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında Rize’nin 16 Nisan halk oylamasında yüzde 76’lik bir evet oranıyla kendisini yakışan bir neticeyi ortaya koyduğunu kaydeden Erdoğan “Yeterli mi? Bak hemşerilerim yeterli görmüyor. Demek ki daha çok çalışacağız. 2019’a çok daha büyük bir gayretle girmemiz lazım. Bu halk oylaması ile birlikte geçtiğimiz yeni yönetim sisteminde çıta yükseldi. 2002 Kasım’ındaki seçimleri yüzde 34,4’lük bir oy oranıyla iktidara gelmiştik. Yeni sistemde başarı çıtası yüzde 50+1 oy. Şimdi kolay değil, daha zor. Çalışacağız. Siz zoru Allah’ın izniyle kolay kılacaksınız. Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların üstesinden ancak böyle güçlü yönetimle gelinebileceğine inandığımız için bu sistemi getirdik. Aslında yüzde 34 ile yüzde 50 aralığındaki oy oranlarıyla defalarca iktidara gelmiş bir parti olarak başarı çıtasını yüzde 50’nin üzerine çıkartmaya hiçbir mecburiyetimiz yoktu. Biz yeni yönetim sistemiyle kendimiz için değil ülkemiz için doğru olanı yaptık. Yeni sistem 2019 milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte yürürlüğe giriyor. Onun öncesinde mahalli idareler seçimi var. Çok iyi bir netice almamız gerekiyor. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için önümüze psikolojik bir bariyer çıkartılabilir. Ama asıl imtihanımız 2019 Kasım’ın da yapılacak seçimler olacaktır. Yüzde 50’nin üzerinde oy almanın ne kadar zor olduğunu 2014 Cumhurbaşkanlığı ve 16 Nisan halk oylamasında gördük. Geçmişte milletvekili seçimlerinde ulaşabildiğimiz en yüksek oy yüzde 49 buçuk iken mahalli idareler seçimlerinde bunda düşüş gördük. Bu tablo AK Parti olarak 2019’a çok sıkı şekilde hazırlanmamız gerektiğini işaret ediyor” diye konuştu.

“Havasından geçilmiyorsa yandık”

Erdoğan, teşkilatlardaki metal yorgunluğuna tekrar dikkati çekerek “Teşkilatlarımızın bir kısmında hep söylüyorum metal yorgunluğu emarelerini gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Büyük kongre sürecimi de fırsat bilerek teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişim yapmak durumundayız. Genel Başkan olarak bu konuda kararlıyım. Milletimiz bizden beklentilerini karşılayabilecek donanımı sağlayacak arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Belde seçimlerinden başladık. Şimdi ilçe ve il seçimleri var. Bununla ne anlatmak istiyorum. Koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil o isimlerin acaba halk ile iletişimi nasıl asıl olan bu. Şimdi devleti biz yönetiyoruz. Hükümetimiz bende Cumhurbaşkanı olarak bende el ele bir gayretin içerisindeyiz. Ancak bir şeyi unutmayalım. İsteğimiz kadar yollar yapalım, havalimanları yapalım enerjide rekor üzerine rekor kıralım ki kırıyoruz. Bu yatırımları Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar yapmadı, biz yaptık. Peki yeterli mi? değil ama gerekli olan gönülleri kazanmak. Teşkilatımın siz değerli elemanlarını gönül erleri olarak görüyorum. Akıncılar olarak görüyorum. Siz elektrik vereceksiniz, siz elektrik alacaksınız. Gerek bakanlarımız, gerek belediye başkanlarımız gerek teşkilatımızın tüm elemanları, belediye meclis üyelerimiz ben belediye başkanıyım yanından havasından geçilmiyorsa yandık. Ben bakanım yanından, havasından geçilmiyorsa yandık. Mütevazi ol. Tevazu ehli olacağız. Tevazu ehli olarak vatandaşımızla bütünleşeceğiz. Nerede fakir fukara varsa onları ulaşacağız. Onların sorunlarını kendi sorunumuz bileceğiz ve çözmeye çalışacağız. Bunu başardığımız anda yüzde 50+1 değil çok daha ötesinde Allah’ın izniyle oy alarak biz iktidar oluruz” ifadelerini kullandı.