Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Turizm Şurası'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

-Küresel bölgesel gelişmeler turizmi etkiliyor. Terör eylemleri ve darbe girişimi turizme darbe vurdu. 40 milyon turist geçen yıl 25 milyona düştü

-Turizmde de en kötüsünü geride bıraktık, artık yükseliş dönemi

- Kaybettiğimiz pazarların daha büyükleri bir el uzatımı mesafede bizi bekliyor

-Turizmi belirli alanlarla kısıtlamak mümkün değil

-Doğru değerlendirirsek yeni turizm anlayışından en karlı çıkacak ülke biziz

-Kapısını çalan kişiye kökenine, dinine bakmaksızın tanrı misafiri gözüyle bakan bir milletiz

-2018'in Turuva yılı ilan edilmesi umarım eksiklerimizi giderme konusunda bir fırsata dönüşür

-Turistlerin beklentileri ile imkanlarımızı en ideal şekilde bir araya getirdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok

-Turizm ülekeler arasındaki ilişkilerde silah olarak kullanılabiliyor, Türkiye ekonomik saldırılara da maruz kalıyor

-Rus turistlerin sayısı 3.5 milyona yaklaştığına göre oradaki sorunlar da çözüldü demek

-Hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM açıklaması'

-Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nin olduğu yeri yıkıyoruz. Oraya daha büyüğünü çok çok farklı, modern bir mimariyle inşallah Pazartesi günü İstanbul’da lansmanını yapacağım. 2019’un sonuna kadar inşallah orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız” dedi.