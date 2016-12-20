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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merkel'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşerek Berlin'deki saldırı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Almanya Başbakanı Merkele taziye telefonu

20 Aralık 2016 19:39

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam gerçekleştirdiği görüşmede Berlin'deki saldırı nedeniyle Almanya Başbakanı Merkel'e ve onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerini iletti. Berlin'de 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kurbanların aileleri olmak üzere Almanya'nın acılarını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardımlar konusunda Merkel'i de bilgilendirdiği kaydedildi. 

Etiketler: Almanya Başbakanı Merkel, cumhurbaşkanı erdoğan, taziye telefonu


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