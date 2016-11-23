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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Altın' önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası döviz baskısından kurtulmak için “altın” önerisinde bulunarak, “Finans sektöründe katılımcı finans anlayışının, para biriminde hatta altına endeksli bir adımın atılmasının çok daha isabetli olacağı inancındayım. Altınla ifade ettiğimiz zaman bu para birimlerinin baskısı altında kalmayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Altın önerisi

23 Kasım 2016 11:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 32.Toplantısı Açılış Oturumu’na katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret hacminin arttırılması gerektiğini vurgulayarak, “Önümüzdeki on yılda teşkilat içi ticarette yüzde 6 artış hedefleniyor. Bunun mütevazi bir artış olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin potansiyelleri göz önüne alındığında bunun yüzde 25 alarak daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu bir sınır değil. Ama yüzde 25 olmazsa olmazımız olmalı” diye konuştu.

İslam ülkelerinin küresel krizlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi gerektiğini savunan Erdoğan, “Bu bağlamda İslami Finans varlık temelli yaklaşımı ve ahlaki ilkelere verdiği önemli krizlere deva olacak çözümleri önemsiyorum. Onun için de sürekli faizsiz diye konuşuyoruz. Burada bizler uluslararası döviz baskından nasıl kurtulacağız. Bunun adımlarını atmakta fayda görüyorum. Finans sektöründe katılımcı finans anlayışının, para biriminde hatta altına endeksli bir adımın atılmasının çok daha isabetli olacağı inancındayım. İslami finans piyasasının hacmi yılda yüzde 15 büyüme gösterdi. 2015 yılında 2,1 trilyon dolara ulaştı. Biz bunları artık şu veya bu parayla değil, altınla ifade edelim. Altınla ifade ettiğimiz zaman bu para birimlerinin baskısı altında kalmayız. Bu adımı atmakta büyük fayda var. Bu sistemin potansiyelinin 7 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.
 

Doğan Can Cesur - İsmail Coşkun
 


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