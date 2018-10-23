Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan And açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına yönelik yaptığı değerlendirmelere ilişkin, “Bizim ortaya koyduğumuz bu fotoğrafta tek tipçi rejim özentisi bir metnin çocuklarımıza her sabah okutulmasının yeri var mıdır? Konuyu hukuki boyutuyla değerlendiren Anayasa Komisyonu Başkanımızın kökeni ve meşrebi üzerinden gerçekten incitici ve ayrımcı tarza indirgenmesinin kime ne faydası vardır. Bir taraftan ben kökeniyle uğraşmam diyeceksin, ben ayrımcı değilim diyeceksin ama Anayasa Komisyonu Başkanımız benim şu anda milletvekilim ve yıllarca bu ülkede Bakanlık yapmış olan arkadaşımıza bu şekilde bir taraftan hakaret bir taraftan da tehdit savuracaksın. Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok çok üzücüydü.

Buna yol arkadaşımı feda edemem. Bunu bir defa bilmeleri lazım. Benim bu yol arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla bir alakası yok. Kökeni Kürt olabilir ama kendisi bu ülkede bu millete hizmet etmenin aşkını yaşamış olan bir arkadaşımızdır. Niye hedef saptırıyoruz, niye böyle bir damgalama yapıyoruz. Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine ne büyük hizmetler yaptığının en yakın şahidi bizleriz. Hiçbir arkadaşımızın işini yaptığı için hakarete uğramasına, tehdit edilmesine göz yumamayız. Esasen bizim ne Türkle, ne Türklükle, ne de söz konusu metindeki ifadelerle bir sıkıntımız yok” açıklamasını yaptı.