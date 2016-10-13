Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İstiklal Savaşımızın karargahı, milli mücadeleye yön veren temel kurumların merkezi olan Ankara, demokrasimizin ve milletimizin geleceğinin belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bağımsızlık ve özgürlük yolunda büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen Kurtuluş Savaşı’nın zafere ulaşmasının ardından Ankara’yı başkent ilan ederek, Ankara ve Ankaralılara büyük bir onur yaşatmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte ülkemizin her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için sürdürülen yoğun çalışmaların da odak noktası olan Ankara, bugün başkent olmasının yanı sıra ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Milli mücadelemiz boyunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan canı pahasına vatan ve bayrağına sahip çıkan Ankaralılar, 15 Temmuz’da da kendisini acıya, kaosa ve kargaşaya mahkum etmek isteyenlere aynı kararlılıkla cevap vermiştir. Bu vesileyle darbe girişiminin bertaraf edilmesine büyük katkı sağlayan Ankaralı vatandaşlarımıza milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, Ankara’nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyor, bu anlamlı günde vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



Pelin Üzek

