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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ün vefatının 79. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu ve gençlere emanet ettiği cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak ve 2023 hedeflerimize ulaşmak için ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesi etrafında birleşiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Atatürkün vefatının 79. yıl dönümü mesajı

09 Kasım 2017 12:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ebediyete irtihalinin 79. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal, önderlik ettiği istiklal mücadelemiz, elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal’i tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 1919’da başlayıp 1923’te cumhuriyeti kurarak taçlandırdığı büyük mücadelede bizleri vatansız bırakmak isteyenleri kanıyla, canıyla, yüreğiyle durdurmuştur. İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu koşullara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahiptir. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu ve gençlere emanet ettiği cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak ve 2023 hedeflerimize ulaşmak için ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesi etrafında birleşiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrar içinde, vatandaşlarımız arasındaki kardeşlik, birlik ve bütünlük azmini koruyarak güçlenmesi, büyümesi ve demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle vefatının 79. yıl dönümünde cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum” dedi. 

Derya Yetim

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan

 

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