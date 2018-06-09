Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avusturya'ya cami tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı hakkında “Camilerimizi kapatmanın hesapları içinde. Bu nereye gidiyor? Ondan korkuyorum, Avusturya Başbakanının attığı adımlar dünyayı Haçlı-Hilal savaşlarına götürüyor. Onun içinde Batı dünyası bu adamlarına çeki düzen vermesi gerekir. Bunlar çeki düzen vermezse bu hesaplar farklı bir şekilde yapılacak. Bizim din adamlarımızı dışarıya atacaklarmış. Siz yaparsınız da biz boş mu dururuz. Arapların bir atasözü var: Men dakka dukka. Demek ki böyle bir şey yapmak lazım.” dedi.