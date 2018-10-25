Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 73. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu BM'nin 73. kuruluş yıl dönümünün Türkiye, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Erdoğan, “Bugün insanlık olarak iklim değişikliğinden etnik temizliklere, açlıktan yabancı düşmanlığına, salgın hastalıklardan terörizme kadar uzanan geniş bir yelpazede ciddi sınamalarla karşı karşıya bulunuyoruz. Küresel ölçekteki bu sorunların Afrika ve Asya'daki ekonomik imkânları kısıtlı devletler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkilediğine şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden, küresel adalet arayışlarını sekteye uğratan sınamalarla hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini vurguladığı mesajında, ortak sorunların ancak müşterek çabalarla çözüme kavuşturulabileceğini, bu anlamda, son yıllarda yaşanan aksaklıklara rağmen BM'nin insanlığın ortak meselelerine sürdürebilir çözümler üretebilecek en önemli platform olduğunu aktardı.

“BMGK'nın reform ihtiyacı artık ertelenemez bir hal almıştır”

BMGK'nın reform ihtiyacının ertelenemez bir hal aldığı yorumunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

“Bundan 73 yıl önce kurulan BM'nin, özellikle de örgütün küresel barış ve güvenliği sağlamakla mükellef organı olan Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacı, artık ertelenemez bir hal almıştır. Daha önce Ruanda, Bosna-Hersek, Kosova'da yaşanan acılar ile komşumuz Suriye'de 8 yıldır devam katliamlar, Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getiremediğinin en somut göstergesidir. 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere çatışmalardan kaçan 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, BM kurumlarında yaşanan tıkanıklıkların sıkıntısını en ağır şekilde hisseden ülkelerin başında geliyor.”

“Dünya 5'ten büyüktür” söyleminin arkasında Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı, adil, demokratik ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması arzusu bulunduğunu ifade eden Erdoğan, “Türkiye, BM çatısı altında yürütülen arabuluculuk, barışı koruma operasyonları, terörle mücadele, insani ve kalkınma yardımları, göç ve mülteciler ile Medeniyetler İttifakı gibi birçok faaliyette öncü rol almaktadır. Ülkemiz ayrıca, İstanbul'un bir BM merkezi olması yolunda da adımlar atmakta ve birçok BM ajansının bölgesel ofisinin İstanbul'a taşınması çalışmalarını sürdürmektedir. Bu düşüncelerle, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün çalışmalarının dünyamıza barış, refah ve huzurun getirilmesine vesile olmasını diliyor, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü en samimi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Caner Ünver

