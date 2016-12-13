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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Halep çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e Halep için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan BMye Halep çağrısı

13 Aralık 2016 23:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; BMGK acil olarak toplanmalı, tahliye sonrasında insani yardımlar hazır olmalı. Türkiye olarak Halep'te sivil tahliyesine odaklandık' dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e tebrik ve Halep telefonu

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Antonio Guterres'i telefonla arayarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yemin ederek üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine başarı dileklerini ilettiği BM Genel Sekreteri Guterres ile Halep'teki insanlık dramını da konuştu. Şam rejiminin ve destekçilerinin Halep’te yürüttükleri vahşetin tüm dünyayı dehşete düşürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki ortamın mutlaka rahatlatılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin bunu sağlamaya odaklandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede kısmi bir ateşkes üzerinde mutabakat sağlandığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivillerin ve muhaliflerin tahliyesine yönelik çabaların yoğunlaştırıldığını, bilahare de bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına odaklanılacağını vurguladı. Halep'te yaşananlar karşısında BM'nin harekete geçmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak BM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanmasını beklediklerini belirtti. Guterres'in ise Suriye ve Irak'tan gelen mülteciler konusunda yaptıklarıyla tüm dünyada takdir toplayan Türkiye'nin Halep meselesindeki duyarlılığına katıldığını ifade ederek, uluslararası toplumun bu drama seyirci kalmaması gerektiğini söylediği öğrenildi. 

Derya Yetim
 

Etiketler: bmg, recep tayyip erdoğan


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