Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Birlik Partisi'ne ziyaret

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı. Parti binası önünde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yetkililerinin karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saat kaldı.

BBP’den ayrılırken açıklama yapan Erdoğan, “24 Haziran seçimleri ile alakalı olarak oluşturduğumuz Cumhur İttifakı’nda MHP, BBP ile müşterek bir çalışmanın içinde olacağız. Bugün Sayın Destici’yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz, bunları görüşme fırsatımız oldu. İnanıyorum ki, bu süreç içinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz, bunların üzerinde durduk. Bu süreç içinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz ve bu kampanyayı en başarılı şekilde sürdürmenin gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı’nın bir tane cumhurbaşkanı adayı var, o Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine samimi yaklaştığını söyleyen Destici, “24 Haziran’da inşallah iki seçim birlikte yapılacak. Cumhur İttifakı’nın bir tane cumhurbaşkanı adayı var, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun. Milletvekili genel seçimlerinde de MHP-AK Parti-BBP birlikte hareket ederek maksimum düzeyde TBMM’de temsilin sağlanacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize karşı, partimize, camiamıza karşı çok samimi ve duyarlı bir tutum içinde oldu. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. Biz de BBP olarak Cumhur İttifakı’nın içinde asla bir hesapla yer almadık. Ülkemizin içinden geçtiği şartları, devletimizin bekasını, vatandaşlarımızın huzurunu dikkate alarak bu kararı verdik” şeklinde konuştu.

“Asla bir pazarlık içinde olmadık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıldıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap veren Destici, “İçeride çok samimi bir sohbet oldu. Sadece seçim sürecini değil, gündemimizde olan diğer meseleleri de konuştuk. Ama ağırlıklı olarak seçim süreci, ortak yapılacak çalışmalardan diğer konulara kadar istişare etme imkanı elde ettik. Biz başından beri şunu söyledik, BBP Türkiye’nin içinde geçtiği şartların idrakinde, dolayısıyla biz Cumhur İttifakı’nın içinde bilinçli bir şekilde yer aldık. BBP bu meselelere geçmişte de çok duyarlı bir siyasi partiydi. Biz kendilerine özellikle hangi illerde BBP bu ittifaka katkı sağlayacaksa oralardan başlamak şartıyla arkadaşlarımız yer alacaklar. Bir kısmı da bu ittifaka daha ziyade katkıda bulunmak için arkadaşlarımız olacak. Onların sayısıyla alakalı net bir şey söyleyemem, onunla ilgili bir çalışma gerçekleştirilecek. Kendisi yurt dışından döndükten sonra bir kere daha kendisi ile görüşüp bu işi kesinleştirmiş olacağız. Biz de bu konuda iyi niyetliyiz, asla bir pazarlık içinde olmadık. Kendisi zaten cömerttir, inşallah bu hususta da bize cömert davranacağı konusunda hiçbir şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.