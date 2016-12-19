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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ankara Büyükelçisi'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan büyükelçi açıklaması

19 Aralık 2016 22:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Saldırı Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’un bu akşam saatlerinde Ankara’da bir sanat galerisindeki etkinlik sırasında alçakça ve hunharca katledilmiş olmasını nefretle kınıyorum. Ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’in şahsında tüm dost Rus halkına, özellikle de Sayın Karlov’un ailesine üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Saldırgan, olayın hemen ardından düzenlenen operasyonda güvenlik güçlerimizle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir. Olay, güvenlik güçlerimiz tarafından tüm boyutlarıyla araştırılmaktadır. Her şeyden önce bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde Türkiye’ye, Türk Devleti'ne ve Türk milletine yapılmış olarak görüyoruz. Karlov suikastı, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Bu gerçeği, Rus dostlarımızın da gördüğüne eminiz. Halep meselesi başta olmak üzere Suriye’deki insani krizin çözümü konusunda olumlu sonuçlar doğurmaya başlayan ilişkilerimizden rahatsız olan çevrelerin olduğunu biliyoruz. Bu menfur suikast, ilişkilerimizi baltalamayı amaçlamaktadır. Olayın ardından Sayın Putin'le de görüştüm. Bu olayın ilişkilerimizi hedef alan bir provokasyon olduğunda hemfikiriz. Ülkelerimiz arasında ilişkilerin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Teröre karşı ortak mücadele konusundaki kararlılığımız tamdır. Suriye meselesine siyasi çözüm bulmaya yönelik ortak çabalarımız devam edecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız, meseleyi tüm yönleriyle ortaya çıkarmak için gereken her şeyi yapacaktır. Olayın aydınlatılması için Rusya ile birlikte çalışacağız. Bu çerçevede bir ortak soruşturma komisyonu kurulmasında mutabık kaldık. Rusya ile ilişkilerimiz bizim için çok değerlidir. Bu ilişkiyi bozmaya veya zedelemeye yönelik hiçbir girişime fırsat vermeyeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bir kez daha Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, Sayın Putin’in şahsında tüm dost Rus halkına ve müteveffanın ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum” dedi.  

 “Bu saldırı ilişkilerimizi bozmaya yönelik bir provokasyondur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikastı nefretle kınadığını belirterek, “Bu saldırı ilişkilerimizi bozmaya yönelik bir provokasyondur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikasta ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu saldırı ilişkilerimizi bozmaya yönelik bir provokasyondur. Nefretle kınıyorum. Ülkem ve milletim adına tüm dost Rus halkına taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.


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