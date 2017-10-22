Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları tarafından Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 gençlik şurasının ardından buranın karşısındaki bir apartmana sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Kongre merkezinin karşısındaki binada oturan Yücel ve Gönül Taşdemir isimli vatandaşların evine ziyarette bulunan Erdoğan, aile ile sohbet etti.

Burada çay içen Erdoğan daha sonra binadaki başka bir daireye de misafir oldu. Erdoğan, sürpriz ziyaretlerinin ardından Kısıklı’daki konutuna geçti.