Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tezcan’a sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'daki toplu açılış programlarının ardından Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Vestel'i ziyaret etti. Erdoğan burada Zorlu Holding tarafından 600 milyon dolarlık yatırımla Manisa'nın Gördes ilçesinde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi Meta Nikel Kobalt ile 120 milyon Euro yatırımla Manisa’daki Vestel City’de hayata geçirilen Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası’nın açılışına katıldı.

Fabrika çalışanları tarafından karşılanan Erdoğan, çalışanları selamladı. Vestel tanıtım filminin gösterilmesinin ardından konuşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, açılacak tesisler hakkında bilgi verdi. Katma değerli ürünlerle Türkiye'nin ihracat açığını kapattıklarını söyleyen Zorlu, 600 milyon dolarlık yapılan yatırımla açılan Meta Nikel Kobalt işleme tesisine devam edecek yatırımlarla 1 milyar dolarlık yatırım tutarına ulaşacaklarını söyledi. Avrupa'da LCD televizyonlarda üretimde 2., beyaz eşya üretiminde ise Avrupa'da 5. olduklarını sözlerine ekleyen Zorlu, sanayi 4.0 hamlesini başlatan ilk Türk fabrikası olduklarını belirtti. Zorlu, ayrıca 10 milyon üretim kapasitesine sahip olan Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası'nda ise 200 mühendis ve bin mavi yakalı personele istihdam sağlanacağını açıkladı.

"5 babayiğitten biri Zorlu"

Tesislerin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Açılışını yaptığımız Vestel Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası ile Zorlu Meta Nikel Kobalt tesisisin Zorlu Grubuna, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Fabrikamızın sanayi üretimiyle bilişim teknolojilerini bir araya getirmeyi hedefleyen endüstri 4.0 uygulamalarının öncülerinden olmasını çok çok önemli görüyorum. Özellikle dün ve bugün iki önemli buluşmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Birisi, yerli ve milli otomobilimizi inşallah 2020'ye kadar üreteceğiz. Burada 5 babayiğit bir araya geldi bunlardan bir tanesi de Zorlu. Dün bunun müjdesini vermiştik. Bugün de burada yine 600 milyon liralık bir yatırımın, özellikle açılışını yapıyoruz. Bu da gerek grup için gerekse ülkemiz için önemli bir adım. Yılda 6 milyon akıllı telefon ve tablet üretme kapasitesine sahip bu fabrikanın özellikle ülkemizin önünde yeni ufukların açılmasına vesile olacağına inanıyorum. Açılışını yaptığımız Meta Nikel Kobalt tesisinin ilk fazı yürürlüğe girerken, 2023'ü hedefleyen ikinci fazı için çalışmalara başlandığını görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum" dedi.

"Elektrikli otomobil üretmek için attığımız ilk adımını heyecanını yaşadığımız bir günde böyle bir tesisin açılışını yapıyor olmak ayrıca benim için çok çok anlamlı. Bu otomobillerin bataryalarında kullanılan iki ana maddesinden biri olan kobalt üretiminde Avrupa'nın en büyüğü durumundayız. Gerektiğinde mevcut kapasitemizi kat be kat arttıracak imkanlarına da sahibiz. Dolayısıyla elektrikli otomobillerin bataryalarının üretiminde rekabet konusunda oldukça avantajlı bir konuma sahip olabiliriz. Zorlu'nun bu tesisini ülkemizin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olarak görüyorum. Her iki yatırımın da ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle dün Ankara'da imza törenini gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin otomobili projesinde yer alan 5 babayiğitten biri olan Zorlu Grubumuzu buradan bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.

"Avrupa'da 6’ncıyız"

Yerli otomobille ilgili olarak Erdoğan, "Bu proje Türkiye için sadece basit bir otomobil üretme projesi değil. Kendi otomobilimizle birlikte daha önce defalarca kaçırdığımız dünyadaki o sıçrama dönemlerinden sonuncusunu yakalama imkanı elde edeceğiz. Teknolojiye dayalı bu tür yatırımların çok geniş bir etki alanı olduğu biliniyor. Yerli otomobil girişimimizi de bu şekilde sonuçlanacağına ben yürekten inanıyorum. Böylece Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme iddiasını hayata geçirme yolunda önemli bir adım atmış olacaktır. Bugün ülkemiz ekonomisinin önde gelen kuruluşlarına baktığımızda aralarında Vestel'in de bulunduğu önemli bir bölümünün yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. İşte az önce 70 milyon dolardan ihracatta nereye geldiğimizi söylüyor Zorlu. 2 milyar dolara geldiğimizi söylüyor. Demek ki azmettikten sonra, inandıktan sora açılmayacak dağ yok. Azmettiler, inandılar buraya geldiler. Bu geometrik olarak artış devam edecektir. Bütün mesele bu azmi kaybetmeyelim. Türkiye ekonomisinin lokomotifliğini bugün rahmetli Menderes’in 1950’lerde attığı temeller üzerinde kurulan, rahmetli Özal'ın da 1980'lerde önünü açtığı bir nesil yapıyor. Ancak tüm bu gayretlere rağmen ekonomimizin ölçeği 2002 yılına geldiğimizde sadece 236 milyar dolar gelir hacmine ulaşabilmişti. Bu ülkemizin ne tarihine, ne birikimine, ne dinamizmine, ne hedeflerine uygun olmayan gerçekten üzüntü verici bir tabloyu ifade ediyordu. Geçtiğimiz 15 yıl ülkemiz ve milletimizle birlikte ekonomimizin lokomotifleri olan şirketlerimizin de kabuk değiştirdiği, sınırlarımızı aşarak küresel bir vizyon kazandığı bir dönem olmuştur. Artık bunu dünya söylüyor ve işte şimdi biz G20 ülkelerinden bir tanesiyiz. 16-17 o aralıktayız. Avrupa'da 6'ncıyız. Öyle bir konuma sahibiz" dedi.

"İhracatımız 36 milyar dolardan en son 154 buçuk milyar dolar seviyesini buldu"

Türkiye'nin son 15 yılda yaşadığı ekonomik kalkınmayı açıklayan Erdoğan, "Özel sektörümüzün bu dönemde nasıl bir gelişme kaydettiğini ifade etmek isterim. 2002 yılında ülkemizde satılan otomobil sayısı 91 bindi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 757 bin. Bakın nereden nereye. Bu refah düzeyini gösteriyor. Buzdolabı satışı yılda 1 milyon adetten 2 milyon 700 bin adete. Çamaşır makinesi satışı yılda 824 binden, 2 milyon 200 binin üzerine çıktı. Verilen inşaat ruhsatlarının sayısına bakıyoruz. Aynı dönemde 36 bin metrekareden 204 bin metrekareye yükseldi. İhracatımız 36 milyar dolardan en son 154 buçuk milyar dolar seviyesini buldu. Koşuyoruz be. Yürümüyoruz, koşuyoruz. Daha iyi olacak. Bize bu yakışmaz. İlk 10 ülke arasına gireceğiz. Ülkemizde yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarının yılda 70 milyar liradan, 760 milyar liraya çıkması da bir başka önemli göstergedir" diye konuştu.

Erdoğan'dan CHP'li Bülent Tezcan eleştirisi

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın kendisine yönelik 'diktatör' demesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük 3. dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Şimdi 2023 hedeflerimizin ışığında ülkemizi 4. bir hamle dönemine hazırlıyoruz. Tıpkı küresel düzeydeki endüstri 4.0 atılımı gibi. Türkiye'de kalkınma 4.0'ını başlatmıştır. Zorlu grubunun açılışını yaptığımız tesisleri bu yeni dönemin işaretleri olarak değerlendiriyorum. Türkiye'nin gerçek gündemi bu konular olmalıdır. Kalkıp Tayyip Erdoğan'la ilgili 'Diktatör, faşist diktatör' Git yat aşağı. Şahsıma bu lafı eden kişi, kendisini vurdular ben geçmiş olsun diye kendisini arıyorum. Diktatör kalkıp da seni arar mı be? Ben seni arıyorum. Bu insaniliktir. Bu bir merhamettir. Rahmet duygusudur. Ama yok. Bunların bu ülkede dikili ağacı yok. Siyasetçilerimizin, iş dünyamızın, akademisyenlerimizin, medyamızın, ülkeye ve millete söyleyecek sözü olan herkesin bu konuları tartışması, fikir üretmesi, proje ortaya koyması lazım. Partimizin bazı belediye başkanlarımızın istifadan ayrılmaları ile ilgili konuşuyorsun. Sana ne? Sen kendi partinin içinde bak. Bizim partimizin kendi içindeki şu anda uygulamış olduğu stratejisi, taktik bunların hiçbiri seni ilgilendirmez. Sen kendine bak. Bunca yıldır partinin başındasın kazandığın bir tane seçim var mı onu söyle. Batıda adam bir seçim kaybediyor çekip gidiyor. Sen 9 seçim kaybettin hala ordasın. Biz mutluyuz. Niye mutluyuz. Böyle başarısız, aşırı derecede gol yiyen bir kaleci olduğu zaman zaten önemli değil" dedi.

"55 teröristi etkisiz hale getirdik"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğiliriz. Ülkemiz geçmişte kısır çekişmelerin, vizyonsuz devlet ve siyaset yönetiminin hesapsız kitapsız atılan adımların bedelini ödemiştir. Artık hiç kimsenin milletimizin karşısına böyle bir üslupla çıkmaması gerekiyor. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. İş dünyamız da sorumluluklarının farkında. Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde o eşsiz irfanıyla doğruları yanlışları, eksikleri fazlaları değerlendirecek kararını verecektir. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları ne de ülkemizi köşeye sıkıştırmaya yönelik dış baskılar hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecektir. İşte şu anda biliyorsunuz şehidimizle beraber şurada iki gün içinde 9 şehidimiz oldu, Allah'tan kendilerine rahmet diliyorum. Ama hesabını çok ağır sorduk ve 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Şu an o bölgede ciddi aramalarımız taramalarımız devam ediyor. Aldığım bilgilere baktığımızda çok daha farklı müjdeler de gelecek. Kandil'se Kandil. Sincar'sa Sincar. Şehidimizin kanının yerde bırakmayacağız"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Zorlu tarafından Erdoğan'a 2003 yılındaki ilk ziyaretinde çekilen fotoğrafı hediye etti. Sonrasında ise Erdoğan ve beraberindekiler tesislerin açılış kurdelesini kesti.

Açılışta Erdoğan'a Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da eşlik etti.

Aykut Yeniçağ - Sinan Yeniçeri

