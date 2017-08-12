Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklara oyuncak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta’da önce fabrika açılışı yaptı ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlara hitap etti. Daha sonra valilik, belediye ve AK Parti il binalarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı, son olarak Mart ayında faaliyete giren Isparta Şehir Hastanesini ziyaret etti. Palyatif Bölümündeki hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdoğan, hastane girişinde vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile hastaneye gelen Erdoğan, hastane girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, hediye verdi. Çocuklara oyuncak hediye etti.

Daha sonra hastaneye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Palyatif bölümde kalan hastaları ziyaret etti. Hastane hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta’dan ayrıldı.

Medeni Topaloğlu - Ferhat Kaya

