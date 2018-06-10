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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Haziran günü vefat eden Erdoğan Demirören’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Demirören ailesine taziye ziyareti

10 Haziran 2018 23:39

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden ve bugün cenaze namazı sonrasında toprağa verilen Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Demirören ailesinin Kanlıca’daki evine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yıldırım Demirören ve aile üyeleri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile üyeleriyle yaklaşık 1 saat süren sohbetinde taziye dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yıldırım Demirören uğurladı. 

 

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