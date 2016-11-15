Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Milli Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT World Tanıtım Gecesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En çok beğenilen ve en çok izlenen dizi' katagorisinde ödüle layık görülen 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yapımcısına konuşma için izin verilmeyince ödülün iade edilmesi hakkında, "Benim çok sevdiğim bir Afrika atasözü var, 'Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız'. Onun için aslanlar kendi hikayelerini yazmaya devam edecekler. Onların o şekilde yorum yapmalarına hiç kafanızı takmayın, yola devam edin. Bu millet sizi bağrına basmış. Onlar bassa ne yazar basmazsa ne yazar? Onların orada verilecek şekli bir ödülü önemli değil. Asıl önemli olan siz bu milletin gönlünü kazandınız ya asıl ödül bu. Benim torunlarım bile ya bırakamıyorlar. Bu denli gönülleri fethetmiş bir dizi bu. Sıradan değil. Beyefendi izleyememiş, fırsat bulursa izleyecekmiş." açıklamasında bulundu.