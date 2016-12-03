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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz bugün engellilerin hayat şatlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Engelliler Günü mesajı

03 Aralık 2016 09:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Engelli kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Bize, yani devlete ve topluma düşen ise engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır. Türkiye’nin son 14 yılına damgasını vuran insan merkezli yönetim anlayışının ete kemiğe büründüğü alanların başında engelli vatandaşlarımız ile ilgili yapılan düzenlemeler gelmektedir" dedi.

2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte atımlar atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ise bu reform sürecini üst aşamaya taşıyarak, engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına almıştır. Ülkemiz bugün engellilerin hayat şatlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Buna rağmen yapılanları yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak, devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız. Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen etkinliklerin engelli kardeşlerimin sorunları hususunda toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kaydetti.
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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