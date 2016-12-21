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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El-Bab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavut mevkidaşı Nishani ile ortak açıklama yaptı. El Bab operasyonu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan El-Bab açıklaması

21 Aralık 2016 19:36

İşte o açıklamalar;

“El Bab’ın Halep ile olan yol hattı tamamıyla ÖSO ve askerin kontrolü altında”

El Bab’da yaşanan gelişmelere ilişkin bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “El Bab ÖSO ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. DEAŞ orada son hali ile her türlü yola başvuruyor. Canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Son kısımda maalesef birkaç şehidimiz oldu, yaralılarımız oldu. Artık El Bab’ın Halep ile olan yol hattı tamamıyla ÖSO ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El Bab çok uzamadan tamamıyla düşer ve El Bab’ın kendi halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur” ifadelerini kullandı.

Etiketler: El Bab, recep tayyip erdoğan


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