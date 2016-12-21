İşte o açıklamalar;

“El Bab’ın Halep ile olan yol hattı tamamıyla ÖSO ve askerin kontrolü altında”

El Bab’da yaşanan gelişmelere ilişkin bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “El Bab ÖSO ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. DEAŞ orada son hali ile her türlü yola başvuruyor. Canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Son kısımda maalesef birkaç şehidimiz oldu, yaralılarımız oldu. Artık El Bab’ın Halep ile olan yol hattı tamamıyla ÖSO ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El Bab çok uzamadan tamamıyla düşer ve El Bab’ın kendi halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur” ifadelerini kullandı.