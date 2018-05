Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski vekillere çağrı

AK Parti'li eski milletvekilleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftarda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski vekillerden 24 Haziran seçimlerinde AK Parti için değil, ülkenin ve milletin geleceği için çalışmalarını istedi.

“Bizim öyle alengirli işlere aklımız ermez”

AK Parti’deki her görev gibi milletvekilliğinin de bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Kimi bir dönem, kimi birkaç dönem hizmet eden arkadaşlarımız yerlerini yeni isimlere bırakıyorlar. Ara vermiş olan arkadaşlarımızdan yeniden göreve davet ettiklerimiz de oluyor. Mesele 24 Haziran listesinde daha önceki milletvekillerimizden çok sayıda isim yeniden görev üstlendiler. Eski milletvekillerimizden bürokraside, sivil toplum faaliyetlerinde, hatta diplomaside faydalandığımız isimler var. Amaç hizmet etmekse bunun çok farklı yolları var. Doğrudan milletin iradesi ile gelinen TBMM’nin yeri ayrıdır” diye konuştu.

Cumhur İttifakı ile seçime gittiklerini belirten Erdoğan, “AK Parti, MHP ve BBP’nin de desteklediği Cumhur İttifakı ile seçime gidiyor. Buna karşılık ana muhalefet partisinin öncülüğünde ayrı bir ittifak kuruldu. Herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçime giden partiler de mevcut. Cumhur İttifakı diğerlerinden farklı olarak şahsımı ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Diğer ittifaktaki her parti ise ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkarttılar. Böylece bu ittifakın ülkenin yönetimine talih olmak için değil, taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıktı. Biz her zaman olduğu gibi milletimizin karşısına yine riyasız, hesapsız, tamamen hasbi bir şekilde çıkıyoruz. Muhalefet partileri kendi içlerinde ve kendi aralarında o kadar çok alavere dalavereye girmiş durumdalar ki, biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir bakıyorsunuz milletvekilleri gidiyor, geliyor. Bir bakıyorsunuz başka adayların imza barajını aşabilmesi için teşkilatlar seferber oluyor, bir bakıyorsunuz listelerde olmadık isimlere yer veriliyor. Açıkçası bizim öyle alengirli işlere aklımız ermez. Bizim siyasetimiz samimiyet siyasetidir. Bunun için cumhurbaşkanı adaylığımızı vakitlice ilan ettik” şeklinde konuştu.

“Özellikle beraber yol yürümek benim için şereflerin en büyüğüdür”

Erzurum ile mitinglere başlayacağını, her gün bir veya iki ilde miting yapacağını belirten Erdoğan, “Aday listelerimizin eksiği fazlası olabilir, ama şundan herkes emin olsun ki, milletimizin huzuruna mümkün olan en ideal kadro ile çıkmak için samimi bir gayret ortaya koyduk. Listeler açıklanana kadar elbette tatlı bir yarış olmuştur. Pazartesi akşamından itibaren bütün bunlar geride kaldı. Bundan sonra herkese düşen görev 24 Haziran’a kadar tüm gücü ve imkanları ile AK Parti çatısı altında çalışmaktır” ifadelerini kullandı.

Bosna dönüşünde uçakta gazetecilerle yaptığı sohbetteki bazı ifadelerinin bir kısım arkadaşları tarafından yanlış anlaşıldığını öğrendiğini söyleyen Erdoğan, “AK Parti’nin gerek bu listede yer alan gerekse geçmiş seçimlerde aday gösterdiği herkes ehliyet ve liyakat sahibidir. Öyle olmasa zaten partimizde görev alamazlar. Milletvekillerimizden beklentimiz partimizi seçim çevrelerinde ve Mecliste en güçlü şekilde temsil etmeleridir. Seçim çevresi ile irtibatı zayıf, mecliste herhangi bir varlık gösterememiş, üstelik de milletvekilliğinin asgari gereği olan komisyon ve Genel Kurul çalışmalarını dahil ihmal etmiş isimlerin durumunu elbette dikkate aldık. Ama her dönem bu yüzden liste dışı bıraktığımız isimlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu tür istisnalar dışındaki her arkadaşımız, özellikle beraber yol yürümek benim için şereflerin en büyüğüdür. Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsımın seçilmesi, Mecliste AK Parti’nin en güçlü şekilde temsil edilmesi için önce bizim kendi aramızdaki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tutmamız gerekiyor. AK Parti diğer bazı partiler gibi tüm enerjisini ve zamanını iç mücadelelerine harcayan bir parti olmamıştır, olmayacaktır. ‘Kim var’ denildiğinde sağına soluna bakmadan ‘ben varım’ diyenler olduğu için bu dava hep daha ileriye gidecektir. 24 Haziran için de kim var diye bakıyoruz, hamdolsun arkadaşlarımızın çok büyük bölümünün burada olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bu sıfata bir defa sahip olduğumuzda durmak yok yola devam”

AK Parti'li olmanın kolay olmadığını söyleyen Erdoğan, “Bu sıfatı taşımaya talip olduğumuzda vesayetle mücadeleye azmettik demektir, bölgemizde PKK’sından FETÖ’süne, DEAŞ’ına kadar bütün terör örgütlerinin karşısına çıkmayı göze aldık demektir. Bu sıfatla dışarıya yöneldiğimizde ‘one minute’ den başlayıp, ‘dünya 5’ten büyüktür’ itirazına kadar bütün bunlar koca bir yükü üstlendik demektir. Bu sıfatla yola çıktığımızda Türkiye’yi cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 3 kat, 5 kat, 10 kat fazla hizmetle tanıştırmaya ahdettik demektir. Bu sıfata bir defa sahip olduğumuzda durmak yok yola devam misali ülkeye ve millete hizmet yolculuğunuz hiç bitmeyecek demektir” dedi.

Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı” isimli şarkısının sözlerini okuyan Erdoğan, “Bizim gönüllerimiz arasındaki o yol Allah’ın izni ile hiçbir zaman kapanmayacak. AK Parti’nin mücadelesi Türkiye’nin mücadelesidir. AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi adeta özdeş hale gelmiştir. Türkiye’ye saldıranların öncelikli hedefi AK Parti oluyor. Şu anda yapılan da, şurada bir ay var, ‘Türkiye’de AK Parti’yi nasıl sindiririz’, hatta ‘Erdoğan’ı nasıl sindiririz’ budur. Sizlerden AK Parti’ye değil, ülkenize, milletimize, evlatlarınızın geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. 24 Haziran bu bakımdan tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye’nin 16 yıllık kazanımlarına saldıranlara, geleceğine karartmak isteyenlere hep birlikte fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçirdiğimizde ülkemizi birlikte yöneteceğiz. Bunun için önce 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde çok iyi bir netice elde etmemiz gerekiyor” diye konuştu.