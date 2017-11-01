Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Şahin'e övgü

Ankara'da düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm alanında ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili Gaziantep'i örnek gösterdi. Erdoğan, konuşmasında "Türkiye’nin bir açık hava müzesinin bulunmasıyla övünmek, elbette hakkımızdır. Ama asıl olan bu zenginliği hakkıyla değerlendirmektir. Son yıllarda Anadolu'daki şehirlerimizde bu doğrultuda atılan bazı ümit verici adımlar var.Örneğin Gaziantep gastronomi alanında Kreatif şehirler ağına katılmıştır" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok konuşmasında Gaziantep’teki başarılı çalışmaları ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i örnek göstermesi salonda bulunan Şahin'i gülümsetti. Şahin'in gülümsediğini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin'e hitaben "Hemen de gülüveriyorsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu ifadesinin ve gülümsemesinin ardından konuşmasına devam etti.