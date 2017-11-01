Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Şahin'e övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Turizm Şurasındaki konuşmasında Gaziantep'i örnek göstermesi nedeniyle gülümseyen Fatma Şahin'e "Hemen de gülüveriyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fatma Şahine övgü

01 Kasım 2017 14:25

Ankara'da düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm alanında ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili Gaziantep'i örnek gösterdi. Erdoğan, konuşmasında "Türkiye’nin bir açık hava müzesinin bulunmasıyla övünmek, elbette hakkımızdır. Ama asıl olan bu zenginliği hakkıyla değerlendirmektir. Son yıllarda Anadolu'daki şehirlerimizde bu doğrultuda atılan bazı ümit verici adımlar var.Örneğin Gaziantep gastronomi alanında Kreatif şehirler ağına katılmıştır" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok konuşmasında Gaziantep’teki başarılı çalışmaları ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i örnek göstermesi salonda bulunan Şahin'i gülümsetti. Şahin'in gülümsediğini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin'e hitaben "Hemen de gülüveriyorsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu ifadesinin ve gülümsemesinin ardından konuşmasına devam etti. 

Etiketler: Fatma Şahin, recep tayyip erdoğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç