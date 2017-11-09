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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş cam filmi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araçlardaki cam filmi yasağıyla ilgili, "Yasak yanlış. Mağduriyet olmamalı. Gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş cam filmi açıklaması

09 Kasım 2017 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Otomobillerdeki cam filmi yasağıyla ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Yasak yanlış. Mağduriyet olmamalı. Gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim" ifadelerini kullandı.

AK Partili vekillerin kendisine FETÖ yüzünden mağdur olduklarını iddia edenlerle ilgili şikayetleri iletmesi üzerine Erdoğan, "Bu şikayetlerin bir kısmını incelediğimizde altından FETÖ çıkıyor, acırsak acınacak hale geliriz" diye konuştu.

Erdoğan, istifa eden belediye başkanlarının dışlanmaması gerektiğini de ifade etti.

Dershane ve Etüt merkezleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin vekillerine liseye geçişte yeni sistemin iyi anlatılması gerektiğini söylerken "Dershane ve etüt merkezlerinin canlanmasına izin yok" dedi.

 

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